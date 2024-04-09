ماغي بو غصن تحقق حلم "نوح" بهذا المشهد من مسلسل "ع أمل"

ميرنا وليد - بيروت - حققت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن حلم الشاب جورج جرجي بالتمثيل معها وتحديدا ان يجمعهما مشهد. ورغم ان شخصيتهما لا تلتقيان ضمن سياق العمل الا ان ماغي شاءت ان يكون لهما بضع ثوان على الهواء معاً بالتعاون مع الكاتبة ندين جابر والمخرج رامي حنا.

وبالفعل اجتمعا في مشهد حين تقابلا بعد انتقال يسار او سهاد الى ضيعة كفرحلم وعلقت ماغي على هذا المشهد على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت: "جورج الموهوب والرائع. انبسطت فيه وانبسطت جمعنا مشهد"

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