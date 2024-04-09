ميرنا وليد - بيروت - خطف الممثل السوري مهيار خضور وزوجته الممثلة قمر خلف الأنظار خلال مشاركتهما في الإفطار الذي جمع كل نجوم وطاقم عمل مسلسل "ولاد بديعة" في سوريا. وتألق مهيار ببدلة كلاسيكية باللون الاسود بينما اختارت قمر إطلالة بيضاء ونسقت معها حذاء ذو كعب عالي وحقيبة يد باللون البيج الزهري.

وحاز الثنائي على اعجاب الجمهور واشادات عديدة بهما خصوصا ان مهيار تألق خلال الموسم الرمضاني في مسلسل "ع أمل" الى جانب ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، عمار شلق ونخبة من أبرز الممثلين اللبنانيين.

كانت هذه تفاصيل خبر مهيار خضور وقمر خلف يتألقان في إفطار مسلسل "ولاد بديعة".. وجمالهما حديث الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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