في لقاء مع برنامج “كوبليه” على قناة الإخبارية2، صرّح الفنان سعد خضر أنه أول من أظهر الممثل ناصر القصبي على الشاشة.

وعبّر خضر عن غضبه من القصبي، قائلاً: “رغم كل الأعمال التي قدمتها، لم يدعوني ناصر القصبي للمشاركة في أي عمل من أعماله، حتى كضيف شرف في مسلسل طاش ما طاش.”

وأضاف قائلاً: “عندما يلتقي بي، يرحب بي ويقول لي أنه سيتصل بي، لكن ذلك لم يحدث أبدًا.”

واختتم حديثه قائلاً: “لا يُعقل أن يتجاهل أب أبنائه ويمنعهم من العمل.”

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الفنان سعد خضر: أنا من أظهرت ناصر القصبي ورغم كل هذه السنين لم يدعوني لعمل واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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