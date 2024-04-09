عزيز عبدو يستعد لطرح "مرسوم في أحلامي" باللهجة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

بعد نجاح أغنيته السابقة "لو يجي الليل" التي حققت أكثر من 12 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، يستعد النجم عزيز عبدو لإطلاق أغنيته الجديدة "مرسوم في أحلامي" باللهجة المصرية بالتزامن مع عيد الفطر

"مرسوم في أحلامي" من كلمات الشاعر أدهم معتز الذي قدمها في إطار رومانسي، ألحان تيام علي، وتوزيع هادي شرارة

والكليب من إخراج luydmil llarionov الذي صور الأغنية بأجواء رومانسية صيفية في بلغاريا

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