التركية ديلان تيلكوك تكشف بطريقة مميّزة عن جنس مولودها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في احتفال لطيف، كشفت الفنانة ديلان تيلكوك وزوجها بيركاي هاردال عن جنس مولودهما الأول، بحضور عائلتيهما وأصدقائهما المقرّبين.

وحرص الثنائي المتزوّج منذ العام 2019 على تزيين المكان بالبالونات بتدرّجات ألوان البيج والبنّي والأبيض، على شكل قوس تخللته الدباديب، واختارت نجمة مسلسل “عروس اسطنبول” فستاناً ناعماً أبيض اللون، واعتمد زوجها على اللونين البيج والأبيض لتتناسب إطلالتهما مع الأجواء والزينة.

ووضعت ديلان كمية من المياه في وعاء كُتب عليه “فتاة أم فتى”، وخرج منه دخان أبيض، ومن ثم كبس الشاب على ماكينة فانتشر الدخان الأزرق وتطايرت الأوراق الزرقاء في المكان، معلنَين أنهما ينتظران مولوداً ذكراً، وهو ما دفع النجمة التركية الى البكاء من شدّة التأثر.

واستعرضت النجمة التركية التجهيزات الفخمة والزينة التي اعتمدت على اللونين الزهري والأزرق، ووثقت اختيارها للون الزهري لظنّها أنها حامل ببنت، بينما اختار زوجها الملقط الأزرق، ليتوافد بعدها الضيوف ويشاركوا في رأيهم عبر الاختيار بين اللونين.

وتوجّهت ديلان تيلكوك بالشكر الى متابعيها، وكتبت ما معناه: “شكراً جزيلاً على كل ما تتمنّوه لنا والرسائل التي وجهتموها إليّ، أنا عاطفية جداً اليوم”، وسط تفاعل كبير من النجوم الأتراك ومحبيها الذين تمنّوا لها ولطفلها السعادة والصحة.