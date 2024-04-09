“نقابة الموسيقيين” تكشف موقفها من حفل كانييه ويست في الأهرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال الجدل دائراً حول إقامة حفل الرابر الأميركي كانييه ويست في منطقة الأهرام بمصر بعد مطالبة الكثيرين من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمنع إقامة الحفل.

وكشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات صحفية عن موقف النقابة من الحفل المقرر إقامته الفترة المقبلة، فأكد عبدالله أن الشركة المنظّمة للحفل حصلت بالفعل على كل التصاريح الأمنية الخاصة بإقامة الحفل، كما سدّدت كل الرسوم المفروضة على مثل تلك الحفلات، وبالتالي فإن النقابة لا تعترض على إقامة الحفل، وأنه سيُقام في موعده المقرر في 20 نيسان (أبريل) الحالي.

وكان المحامي عمرو عبد السلام قد تقدّم بإنذار رسمي الى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، يطالبه فيه بعدم إصدار تصاريح إقامة حفل الرابر الأميركي كانيي ويست.

وطالب عبد السلام في شكواه بوجوب فحص المحتوى الفني الذي سيُقدّم في حفل كانيي ويست الغنائي، للتأكد من مدى اتّساقه مع الهوية الثقافية المصرية والتراث الحضاري، ومطابقته للقيم والعادات والتقاليد المجتمعية والآداب العامة والنظام العام بمدلوله الشامل، وذلك حفاظاً على الهوية الثقافية المصرية والأمن القومي المصري، منعاً لتكرار أزمة إصدار النقابة لتصاريح تنظيم حفل الرابر الأميركي ترافيس سكوت، ثم إلغائها لمخالفته الآداب العامة.