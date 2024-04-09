آخر إطلالات رمضان… دينا الشربيني تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام || شاهد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2024 03:48 مساءً - شاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال مختلفة.

وتألقت دينا الشربيني، مرتديه بنطالاً واسعاً باللون البيج مع توب باللون الأبيض، ونسقت معهم جاكيت باللون البيج بتصميم مميز يتناسب مع إطلالتها.

دينا الشربيني في آخر إطلالات رمضان

أما من الناحية الجمالية فاعتمدت دينا الشربيني، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت دينا الشربيني، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

كذلك وجه الفنان مصطفى حجاج، رسالة لـ دينا الشربيني بشأن مسلسل “كامل العدد+1” الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2024.

ونشر حجاج، صورة تجمعهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “مبروك نجاح كامل العدد +1 ..أحلى دينا الشربيني”.

مسلسل كامل العدد +1

وعرض مسلسل “كامل العدد +1” في النصف الأول من شهر رمضان 2024 وتكون من 15 حلقة.

وخلال الأحداث تدخل “ليلى” في مشاكل عديدة بسبب أبنائها وأبناء أحمد، كذلك تنشغل طوال الوقت بابنها الصغير “عمر” مما يجعلها تشك ان “أحمد” يرتبط بفتاة أخرى تتدرب لديه في العيادة.

تلجأ “ليلى” لحماتها والدة أحمد وحماتها والدة طليقها “عمر” ليضعا لها خطط تنفذها حتى تقطع الطريق أمام “أحمد” و”ملك”.

مسلسل “كامل العدد” من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي وإسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، تأليف رنا أبوالريش، ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى.

دينا الشربينى مع إسعاد يونس في عيد الفطر

يستضيف برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة “dmc” يومي الخميس 11 أبريل والجمعة 12 أبريل، أبطال ونجوم مسلسل “كامل العدد” وذلك ضمن حلقات خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يستضيف البرنامج أبطال ونجوم مسلسل “كامل العدد” وهم 22 نجمًا ونجمة منهم دينا الشربيني وشريف سلامة وجيهان الشماشرجي وأحمد جمال سعيد والمخرج خالد الحلفاوي والفنان أحمد كمال والفنان تميم عبده، بالإضافة إلى نخبة كبيرة جدًا من نجوم المسلسل في احتفالية خاصه تحدث لأول مرة علي مسرح “صاحبة السعادة”.

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الخليج 365

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