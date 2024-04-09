ميرنا وليد - بيروت - توجهت الكاتبة اللبنانية ندين جابر بالشكر إلى كل اعلامي تكلم بحق، أو انتقد بطريقة محترمة مسلسل " ع أمل"، اذ انها كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "مثل ما الفنان بينطر بكل عمل إنو يتقدر من قبل الصحافة، لا بد من شكر كل إعلامي وصاحب منبر بيدعم وبيشجع وبيحكي كلمة حق، وبينقد بطريقة بناءة ومحترمة!"

وأضافت ندين: "مليون شكر لكل فرد من الصحافة الكريمة والنقاد المحترمين، عكل كلمة انقالت بمحبة، إن كانت مدح أو نقد! من أمثالكم نستفيد ونتطور".

كانت هذه تفاصيل خبر ندين جابر بلفتة مميزة.. هذه رسالتها للإعلاميين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.