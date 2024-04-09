بالصور- كايلي جينر تستمتع بعطلتها و تستعرض رشاقتها بالمايوه

ميرنا وليد - بيروت - تألقت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر أثناء إستمتاعها بعطلتها، وظهرت وهي ترتدي مايوه باللون البرتقالي اللامع،و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، ومكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت تصدرت كايلي جينر الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب تجنبها الإجابة عن سؤال حول حبيبها الممثل العالمي تيموثي شالامي، ما أثار التساؤلات حول إنفصالهما.

وخلال مقابلتها مع صحيفة "نيويورك تايمز" سألها الإعلامي عن التغير الكبير في أسلوب إطلالاتها بعد علاقتها بالممثل تيموثي شالامي، قالت النجمة: "لا أعرف شعوري حيال ذلك. أنا فقط لا أريد أن أتحدث عن الأمور الشخصية"، مضيفةً أنّها لا تقرأ سوى تعليقات المتابعين على منشوراتها المرتبطة بأعمالها، ما اعتبره الجمهور تهرب من الإجابة، وزاد التكهنات حول إنفصالها عنه.

