بالصورة - ماريلين نعمان توجه رسالة حب وشكر لـ ندين جابر بعد إنتهاء تصوير "ع أمل" وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة ماريلين نعمان صوراً للنص الخاص بدورها "فرح"، الذي جسدته في مسلسل "ع أمل"، الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، ووجهت ماريلين رسالة شكر وحب إلى الكاتبة ندين جابر، بعد إنتهاء تصوير العمل، وقالت: "نادين يا نادين.

كتير صعب الشخص يقرر يكتب شي لكاتب، كيف تا اذا هالكاتب قدّملو احلا هديّة؟ فكّرت انّو دور “فرح” هو الهديّة اللي ما بتتمن اللي هديتيني ياها و بالفعل هالشّخصيّة متل الحلم، خلّتني وصّل شو عندي طاقات و مشاعر و موسيقى للنّاس بأجمل قصّة ممكنة، شكراً على “فرح “ على امّ عجقة اللي مش مظبوطة ابداً؛ بس فعلياً الهديّة الأغلى كانت انت يا نادين! شكراً على “ع أمل” و ع أمل ما توقفي تكتبي بحياتك".



