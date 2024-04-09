ميرنا وليد - بيروت - أطلت ملكة جمال لبنان لعام 2018، مايا رعيدي على الجمهور، بمجموعة صور من مدينة فينيسيا، وخطفت الأنظار باللون الأسود.

وقد إرتدت مايا فستاناً ضيقاً متوسط الطول بقصة أنيقة للغاية، ووضعت معطفها البني إلى جانبها، وإنتعلت حذاء بالورين باللون البيج.

وتركت مايا شعرها منسدلاً بتسريحة الويفي، وطبقت ماكياجاً يليق بنعومة ملامح وجهها.

وكانت مايا قد احتفلت بعيد الأم، ونشرت مجموعة صور جمعتها بوالدتها، وأرفقتها بتعليق: "كل ما أنا عليه أو أتمنى أن أكونه، أدين به لأمي الملائكية التي لا تتزعزع".

وظهرت مايا ووالدتها في الصور بإطلالة أنيقة، باللونين الزهري والأبيض، إذ ارتدت مايا طقماً من بنطلون وبليزر، باللون الزهري، من نوع الصوف الخشن.

وإرتدت والدة مايا طقماً من تنورة وبليزر باللون الأبيض، وحملت بيدها باقة من زهور التوليب الأبيض.

وإختارت الأم وإبنتها تسريحة الشعر نفسها، إذ تركتا شعرهما منسدلاً على كتفيهما، وإعتمدتا مكياجاً ناعماً، يرتكز على الألوان الزهرية الفاتحة المتناسقة مع إطلالتهما.

كانت هذه تفاصيل خبر من فينيسيا.. ملكة جمال لبنان لعام 2018 تختار اللون الأسود لتخطف الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.