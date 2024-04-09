ممنوع دخول أقل من 21 سنة.. شروط حضور حفل عمرو دياب في أول أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الشركة المنظمة لحفل النجم عمرو دياب، عن نفاذ أول دفعة من تذاكر الحفل، المقام في الجونة، غدا الأربعاء 10 أبريل، الموافق أول أيام عيد الفطر.

الحفل، من تنظيم منظم الحفلات اللبناني ربيع مقبل، في ثاني تعاون مع النجم عمرو دياب، بعد الحفل الذي أقيم في لبنان.

الشركة كشفت عن نفاذ تذاكر الحفل، فئة الـ 7000 جنيها، vip وقوف، و مواصلة الحجز على فئة الـ 4000 وقوفا.

ووضعت الجهة المنظمة مجموعة شروط لحضور الحفل، منها منع دخول أقل من 21 عام، على ان يكون الحضور كمجموعات، او ثنائيات، مع السماح بالرقص في الساحة المخصصة.

النجم عمرو دياب، طرح خلال شهر رمضان، أكثر من أغنية دعائية، وكانت الأولى بعنوان "الكلمة الحلوة"، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، و ألحان محمد مدين ، وتوزيع أسامة الهندي.

وطرح عمرو ، أيضا أغنية بعنوان "حكايتنا حلوة"، من كلمات الشاعرة منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، للدعاية لأحد المشاريع العقارية.