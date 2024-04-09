وين جوزها احترموا الشهر الفضيل.. رقص ماغي بو غصن وزميلها يُثير غضب الجمهور (فيديو)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2024 05:27 مساءً - خلال احتفال نجوم “مسلسل ع أمل” مؤخرا بنجاح العمل خلال شهر رمضان 2024 المُبارك في إفطار نظمته شركة “ايغل فيلمز”، انتشر فيديو للممثلة ماغي بو غصن وهي ترقص بدلع مع الممثل عمار شلق.

وانقسمت آراء المُتابعين الذين أثنى بعضهم على عفوية ماغي وعمار، في حين انتقد البعض الآخر رقصهما.

إحتفال ماغي بو غصن يضعها في مرمى الانتقادت

ومن بين التعليقات: ” وين زوجها وهي لازقه في هذا شوي وهذا شوي”، ” احترموا الشهر الفضيل”.

ويُحقق مسلسل “ع أمل” نجاحا كبيرا وهو من بطولة نخبة من أبرز الممثلين ومن انتاج شركة “ايغل فيلمز”.

قصة مسلسل ع أمل

تمحور قصة مسلسل “ع أمل” حول دراما اجتماعية مليئة بالتشويق والغموض حيث يتم طرح مواضيع وأفكار جريئة تلامس قلوب الجمهور وتلقي الضوء على جوانب مختلفة من الحياة اليومية يتميز المسلسل بأسلوبه المشوق وغير المألوف الذي يجذب الانتباه ويثير الفضول تم تصوير جميع مشاهد المسلسل في لبنان ما يضفي عليه جوا مميزا وجماليا يعزز من واقعية الأحداث وجاذبيتها تؤدي النجمة ماغي بو غصن دور يسار في المسلسل حيث تجسد شخصية أم لطفل صغير وقد شوقت الجمهور لهذا الدور من خلال جلسة تصوير نشرتها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي مما زاد من ترقب الجمهور لرؤيتها في هذا العمل الدرامي المثير.

أبطال مسلسل ع أمل

وجاء مسلسل “ع أمل” ضمن قائمة المسلسلات المشتركة لموسم رمضان 2024 مما يعكس الاهتمام المتزايد بأعمال الدراما في تلك الفترة المميزة من العام. يتميز المسلسل بتجميع مجموعة متميزة من الممثلين اللبنانيين والسوريين والذين يضمون: ماغي بو غصن وأبو شقرا ومهيار خضور وعمار شلق ودانييلا رحمة وكارول عبود وريان حركة.

آخر أعمال النجمة ماغي بو غصن

شاركت الفنانة ماغي بو غصن، في الموسم الثالث من مسلسل “للموت” من تأليف: نادين جابر، إخراج: فيليب أسمر، إنتاج: إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان.

من هي ماغى بو غصن؟

من مواليد18 سبتمبر 1971 – ممثله لبنانيه. مواليد بصاليم فى قضاء المتن فى لبنان، درست الموسيقى لما كان عندها اتناشر سنه فى المعهد العالى للموسيقى، اخدت الميداليه الذهبيه فى برنامج لمواهب الاطفال اسمو واحة الاولاد على تلفزيون لبنان و غنت للسيده فيروز، درست التمثيل و الاخراج فى الجامعه اللبنانيه.

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