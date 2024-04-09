ياسر جلال يدافع عن شقيقه رامز… ماذا قال؟ (فيديو)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 أبريل 2024 05:27 مساءً - دافع الفنان ياسر جلال عن شقيقه النجم رامز جلال بعد أحداث برنامج “رامز جاب من الآخر” ،خلال ظهوره في برنامج «الراديو بيضحك»، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، المذاع على الراديو 9090.

قائلًا: “رامز جلال الفنانين هما اللي بيروحوا له برجلهم، ولي زملاء بيندهشوا أن رامز مجابهمش السنة دي”.

ياسر جلال: رامز جلال أصبح حقيقة رمضانية

وتابع الفنان ياسر جلال: “رامز أصبح مش ظاهرة لكن حقيقة، كل الفئات تشاهدوا حتى المتحفظين على شغله”.

وأستكمل:” أحييه على شجاعته واستمراريته وبقوله أنت راجل أنك متحمل كل الضغوط دي وفاضل زي ما أنت نجم النجوم” .

رامز جلال ومحمد لطفي ومحمد شاهين في رامز جاب من الآخر

وأختتم : “رامز بيعمل خير كبير عشان كده ربنا بيوفقه دائمًا”.

سمية الخشاب وأيتن عامر في رامز جاب من الآخر

رامز جلال ومحمد رياض وطارق لطفي

برنامج “رامز جاب من الآخر”

ويشهد برنامج “رامز جاب من الآخر” الذي يذاع يوميا عقب أذان المغرب كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي، نظراً لما احتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة وغير المتوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

وقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي المرغني، أيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.

تفاصيل مسلسل”جودر”

في سياق أخر يشارك الفنان ياسر جلال بـ “مسلسل جودر“،ضمن منافسات سباق رمضان 2024 الحالي.

العمل سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، محمود البزاوي، أيتن عامر، وليد فواز، مجدي فكري، علي صبحي، جيهان شماشرجي، عبدالعزيز مخيون، فتوح أحمد، غادة طلعت، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، رشوان توفيق.

الخليج 365

الخليج 365

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