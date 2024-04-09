ميرنا وليد - بيروت - حمس الفنان المصري رامي جمال الجمهور لأحدث أعماله، وهو ألبوم جديد يحمل إسم "خليني اشوفك"، وحمس الجمهور لهذا الألبوم، من خلال تعليقه على المنشور، إذ قال: "خليني اشوفك ميعادنا يوم الخميس الساعه ١٢ بليل البوم خليني اشوفك البوم ١٠ اغاني كل يوم خميس الساعه ١٢ وكل سنه وانتم طيبين وعيد جديد".
وكان حقق رامي جمال بأغنيته الجديدة "بعده فارق"، مليون مشاهدة على يوتيوب وتصدرت الترند.
وإحتفل رامي جمال مع متابعيه عبر حسابه الرسمي، بتحقيق المليون مشاهدة.
وكتب رامي عبر حسابه الرسمي، تعليقاً قال فيه: "المليون الأول وتريند منذ طرحها على يوتيوب حتى الآن. ألحان تيام علي وتوزيع أحمد إبراهيم".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- رامي جمال يكشف عن موعد طرح ألبومه "خليني اشوفك"..و هذا ما قاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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