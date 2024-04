شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 30 والأخيرة، بطولة النجم أمير كرارة على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

وشهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل بيت الرفاعى ولادة رقية "ملك قورة" ابنها من زوجها فاروق "أحمد رزق، ثم تفاجىء زوجها بأن ابنهما اختفى من المستشفى وأنه مع ياسين "أمير كرارة" الذى يطلب تطليق هند "إيناس كامل" حتى يعيد الطفل مرة أخرى، وتصطحب فاروق معها لمقابلة ياسين



كشفت رقية لأخيها ياسين وزوجها فاروق عن خطتها التي قامت بها بمساعدة أخيها يحيى "تامر نبيل" لترك فاروق بمجرد ولادتها، وذلك من خلال أعطاء الطفل إلى يحيى وتجعل فاروق يطلّق هند .

وأظهرت الحلقة مواجهة ياسين وفاروق عن تفكير رقية الشيطاني وطعمها في الميراث، بعدما أعطت مسدساً لأخيها ياسين وطلبت منه قتل فاروق، حتى تعيد كافة ممتلكات العائلة التي كتبها والده باسم فاروق، ولم تراع مصير ياسين إذا قتل فاروق، معتبرة أنه سيظل هارباً خاصة بعد مرور عام ونص دون إثبات براءته، ليخرج فاروق مسدسه ويطلق رصاصة في صدر رقية.

مسلسل بيت الرفاعى من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

