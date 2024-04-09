بالصور-باللون الزهري..نور الغندور تتألق بإطلالة رائعة بغاية الأناقة

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية نور الغندور الجمهور بإطلالتها الجديدة، وظهرت بلوك رائع، إرتدت فيه فستاناً فضفاضاً وواسع باللون الزهري طويل ذات أكمام قصيرة، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع أكسيسوار لامع على رأسها، وإعتمدت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت تألقت نور الغندور، وظهرت من كواليس مسلسلها "زوجة واحدة لا تكفي" بلوك شيك، إرتدت فيه قميصاً باللون الأبيض، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، وعلقت على المنشور بالقول: "يخربيت الشر .. انا مش طايقة زينة".

