بالفيديو- باسم سمرة يطرح برومو فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" و هذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - طرح الممثل المصري باسم سمرة البرومو الرسمي لأحدث أعماله و هو فيلم "اللعب مع العيال" الذي سيطرحه في عيد الفطر، إلى جانب الممثل المصري محمد إمام، و علق باسم سمرة على المنشور بالقول :" فيلم اللعب مع العيال، للمخرج : شريف عرفة قريباً ‼️".



و كان قد تحدث الممثل المصري باسم سمرة عند ظهوره في برنامج "رامز جاب من الآخر"، والذي يقدمه الممثل رامز جلال، عن السبب وراء خلافه مع الممثلة المصرية نيللي كريم.

وقال باسم سمرة: "أنا ونيللي كنا هنشتغل مع بعض في عمل فني، بس اتجوزت وجابت زوجها يمثل مكاني، زوجها بتاع إسكواش بس كان عايز يمثل، فخدته مكاني في العمل ده".

ورد الممثل المصري هشام عاشور، زوج نيللي كريم على التصريحات، وقال: "باسم سمرة راجل طيب، وأكيد ميقصدش، وإحنا عمرنا ما اتقابلنا وناخد أدوار أنا وهو زي بعض إزاي هو رجل نجم، وأنا باخد أدوار ثانوية، والموضوع مش مضايقني خالص والله".

