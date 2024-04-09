بالصور- سلمى أبو ضيف تخطف القلوب بجمالها و أناقتها المميزة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف على الجمهور بلوك رائع من خلال صور لها نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت سلمى بلوك بغاية الأناقة حيث إرتدت فستان طويل وواسع باللون الأحمر ذات كم واحد طويل أوف شولدر، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت نشرت سلمى أبو ضيف مقطع فيديو، أظهرت من خلاله كواليس التصوير المراحل التي مر فيها مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" و الذي شاركت فيه في السباق الرمضاني هذا العام، و علقت شاكرةً طاقم العمل بالقول: "أعلي نسبة مشاهدة خلص و خلصت معاة حكاية شيماء و عائلة فتحي البنهاوي و اللي لخص حكاية شيماء و السبب الرئيسي من وجهة نظري للي هي وصلتلة هو أخر مشهد في المحاكمة و هي بتقول، أنا عايزة أقول حاجة أخيرة يا باشا - أنا عمري ما كنت عايزة أكون مشهورة - كان كل حلمي إني أدهن حيطان البيت و أعيش مستورة مش خايفة و شايلة هم اللقمة اللي هناكلها بكرة أنا و أهلي .. محدش وعاني الدنيا ممكن تعمل فيا إية .. أهلي علموني كل اللي هما عرفينوا و من كتر الشقا و الفقر اللي عشوة معرفوش يعلموني حاجة في يوم تنفعني. يمكن جهل مني إن معرفتش دة لوحدي بس أهية الدنيا فهمتني بطريقتها .(الفقر و الجهل )، أنا عايزة أشكر ناس كتييرة أوي أوي إنهم إدوني الفرصة دي أولهم الأستاذة ياسمين أحمد كامل على تعبك و مجهودك الرهيب في أدق التفاصيل و بإمانك الكبير في المشروع .. شكراً علي روئيتك و تعبك و توجيهك و إخلاصك في العمل و إنك إدتيني فرصة جديدة و شخصية كانت مختلفة عليا".

