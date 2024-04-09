بالبرومو الأول للأغنية.. هادي ضو يشعل حماس الجمهور لـ "المرة الجايي" وهذا موعد طرحها

ميرنا وليد - بيروت - قام الفنان اللبناني هادي ضو بإشعال حماس الجمهور لأحدث أعماله و هي أغنية تحمل إسم "المرة الجايي"، و ذلك من خلال طرح التيزر الأول للأغنية عبر حسابه الخاص على مواقت التواصل الإجتماعي، كما و كشف عن موعد طرحها بالقول: "المرة الجايي الاثنين ١٥ نيسان الساعة ٣ بتوقيت بيروت كونوا عالموعد".



و كانت أخر أعمال هادي ضو أغنية "ضوي قلبك" من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان هشام بولس، توزيع موسيقي جورج قسيس، تسجيل روجيه أبي عقل.

ويقول مطلع أغنية "ضوي قلبك":

"ضوي قلبك خلي الضو يوصل لروحك جوا

فكر مرة بروحك لو العتمة اللي بروحك ضوا ".

