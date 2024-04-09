ميرنا وليد - بيروت - قام الفنان اللبناني هادي ضو بإشعال حماس الجمهور لأحدث أعماله و هي أغنية تحمل إسم "المرة الجايي"، و ذلك من خلال طرح التيزر الأول للأغنية عبر حسابه الخاص على مواقت التواصل الإجتماعي، كما و كشف عن موعد طرحها بالقول: "المرة الجايي الاثنين ١٥ نيسان الساعة ٣ بتوقيت بيروت كونوا عالموعد".
و كانت أخر أعمال هادي ضو أغنية "ضوي قلبك" من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان هشام بولس، توزيع موسيقي جورج قسيس، تسجيل روجيه أبي عقل.
ويقول مطلع أغنية "ضوي قلبك":
"ضوي قلبك خلي الضو يوصل لروحك جوا
فكر مرة بروحك لو العتمة اللي بروحك ضوا ".
كانت هذه تفاصيل خبر بالبرومو الأول للأغنية.. هادي ضو يشعل حماس الجمهور لـ "المرة الجايي" وهذا موعد طرحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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