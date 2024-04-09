بسمة: "حفظ الذكريات في ذاكرة رقمية ضرورة يفرضها العصر الحالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة بسمة إن سبب مشاركتها في مشروع رقمنة ذكريات الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي إن الأمر بات ضرورة يفرضها العصر الحالي.

وأكدت بسمة في بيان صحفي أن على العالم كله أن يتجه للرقمنة لكل المعلومات، وأن حفظ الذكريات في ذاكرة رقمية مهم للمستقبل.

واستطردت بسمة قائلة: "ياما حصلت حرائق بتاكل كل حاجة في الذكريات.. وفيه ذكريات كتير حابة أوثقها وأخلي للناس طريقة يشوفوها زي جائزة أو أفيش فيلم بحبه أو سكريبت مهم وصور من كواليس أعمال ومقالات مهمة انكتبت".

وأشارت بسمة إلى أنها في هذه المرحلة ستتجه لرقمنة الحياة المهنية وليست الشخصية.

وقالت بسمة إن الذكاء الاصطناعي مهم جدا موضحة: "هو التطور اللي جاي ورغم سلبياته لكنه ده كان انطباع أولي وإذا تم استخدامه بشكل جيد هيعود علينا بالنفع".

وتعاقد عدد من الفنانين والنجوم على فكرة مشروع لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

واتفق عدد من الفنانين أبرزهم: إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة، أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم مع شركة لرقمنة أرشيفهم الفني بطريقة حديثة.