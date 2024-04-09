أغرب المواقف.. كواليس مي عمر ونجلاء بدر في "رامز جاب من الأخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تعرض مساء اليوم الحلقة الـ 30 من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" تقديم الفنان رامز جلال ويعرض على قناة "Mbc مصر" عقب أذان المغرب.

أعاد الفنان رامز جلال عرض الحلقة التي جمعت الفنانة مي عمر والفنانة نجلاء بدر وكشف كواليس خلافهما.

وأصيبت الفنانة نجلاء بدر خلال كواليس مقلب الكلب.

وخصص رامز الحلقة للكشف عن كواليس مقالبه التي قام بتنفيذها في ضيوفه خلال الحلقات السابقة طوال شهر رمضان.

ويستضيف البرنامج عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، سمية الخشاب، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.