شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أفلام تتنافس على عيدية عيد الفطر السينمائى والكوميديا شعار الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق موسم عيد الفطر السينمائى 2024 رسمياً غداً الأربعاء بعد انتهاء موسم دراما رمضان مباشرة، الذى شهد منافسة بين المسلسلات، وتدخل 4 أفلام منافسات موسم عيد الفطر هى: "شقو"، و"فاصل من اللحظات اللذيذة"، و"عا الماشي"، و"أسود ملوّن"، فيما يعرض فيلم خامس بعد العيد مباشرة وهو "بنقدر ظروفك".

يدخل فيلم شقو منافسات موسم عيد الفطر السينمائى 2024 كواحد من أبرز أفلام الموسم لاسيما وأنه يضم عدد كبير من النجوم إضافة إلى اعتماده على الأكشن والتشويق، حيث تضم قائمة أبطاله عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن مع ظهور خاص للفنانة يسرا. ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.



فيلم شقو

الفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ "تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى. لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

ثاني أعمال الموسم فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي يعتمد على الكوميديا، التي دائماً ما تناسب مواسم الأعياد، حيث تحقق دائماً الأفلام الكوميدية النجاح الكبير في مواسم الأعياد والفيلم بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين. وتأليف شريف نجيب، وجورج عزمي. وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.



فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة. ويأتي لهم مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهم في أكوان أخرى مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

فيلم عالماشي أيضاً المنافسات متسلحاً بالكوميديا، التي اعتاد عليها الفنان علي ربيع منذ ظهوره، كما يسجل علي ربيع تواجده في موسم عيد الفطر للعام الثاني على التوالي، بعد فيلم "بعد الشر" العام الماضي، وفيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، إنتصار، عبدالله مشرف من تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي، وهدير الشريف. وإخراج محمد الخبيري.



فيلم عالماشى

الفيلم تدور أحداثه حول هادي هادي عبدالهادي (علي ربيع) الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر ثلاثين عاماً ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأساً على عقب عندما يُشخَّص بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنُّب جلطات الدم القاتلة؛ فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم، وفي رحلته يقابل آية سماحة التي تساعده، وتحدث بينهما قصة حب مليئة بالمفارقات الكوميدية.

فيلم أسود ملون التحق بمنافسات موسم عيد الفطر 2024 مؤخراً حيث أعلن صنّاعه عن عرضه قبل أيام فقط، وذلك بعد فترة من التأجيلات؛ حيث تم الانتهاء من تصويره منذ أكثر من عام. والفيلم بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، ميس حمدان. وضيوف الشرف: محمود حافظ، ومنة عرفة، وإبرام سمير، وصبا الرافعي، وريهام محيي الدين. ومن تأليف أحمد عثمان، وإخراج حسن البلاسي.



أسود ملون

فيلم بنقدر ظروفك يعرض في السينمات بعد عيد الفطر مباشرة حيث أعلن صناعه عن طرحه مطلع مايو المقبل، والفيلم بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.