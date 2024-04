شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة الـ 30 والأخيرة، على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، والاعادة الساعة 3 صباحاً، والساعة 3 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.30 مساء والاعادة الساعة 7.45 صباحاً والساعة 1.45 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it الساعة 6.5 مساء.

وشهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل الكبير أوى 8، تنظيم جونى فقرات ترفيهية لنزلاء فندق المزاريطة، حيث صعد نفادى لتقديم فقرته ثم صعد العترة ولكن الأجانب لم يضحكوا على أي فقرة.

وكان يجلس الكبير مع سفير أميجوس لمشاهدة العروض الترفيهية، دخلت الفنانة أنا يوريفنا مينشيكوف لاغتيال السفير ووضعت له قنبلة خلف الكرسى الذى يجلس عليه ولكن أثناء مشاهدتهم لفقرة الساحر هجرس جاء عندهم على الطاولة ووقع الأكل على السفير ليذهب إلى الخارج ثم تنفجر القنبلة وينجو.

وما زال سفير جزيرة أميجوس - الفنان محمود الليثى متواجدًا فى فندق المزاريطة خلال، ويتجول معه الكبير في أرجاء الفندق.

واصطحب الكبير السفير، لتناول الطعام في المطعم واستغرب الكبير منه بسبب التهامه البشع للأكل بشكل مبالغ، وطلب أن يأخذ باقى الأكل معه في كيس أسود حتى يكمل المتبقى في الغرفة.

مسلسل الكبير أوى 8 من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان