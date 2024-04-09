أشرف عبد الباقي ينشر صورة قديمة له بمناسية عيد الفطر..وهذا ما قاله ساخراً

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ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أشرف عبد الباقي صورة قديمة له في شبابه مع الجمهور عبر حسابه الخاص بمنايبة حلول عيد الفطر، و علق عليها ساخراً بالقول: "صوره العيد بالساعة الجديدة و حلاقة العيد الجديدة، كل سنه و انتوا طيبين (ملحوظة التيشيرت جديد)".
و في وقت سابق، عايد الممثل المصري أشرف عبد الباقي صديقه الممثل المصري أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده من خلال صورة عبر حسابه الخاص، حيث ظهر الإثنان من كواليس تصوير مسلسل "جولة أخيرة"، و علق عليه بالقول : "النهاردة عيد ميلاد السقا، كل سنة وانت طيب ياسقاوي".
مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وبدأ تصويره بالعاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر آب الماضي .
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