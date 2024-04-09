شكرا لقرائتكم خبر عن بدون سابق إنذار الحلقة 15.. ابنة الممرضة سحر تعرض التبرع بالنخاع لـ عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، بداية وصول ابنة الممرضة سحر الى المستشفى من أجل إجراء التحاليل الطبية اللازمة والتأكد من صحة كلام مروان، حيث شهدت الأحداث السابقة ابلاغ مروان لهم بحقيقة الأمر واستبدال ابنهما في الحضانة، لتؤكد لهما استعدادها التبرع بالنخاع للطفل عمر في حال تأكد التحاليل.



ابنه الممرضة سحر تجري التحاليل



شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، وصول ابنة الممرضة سحر إلى مروان وليلى في المستشفى وعثورها عليهما لإجراء بعض التحاليل الطبية للوصول إلى والدة عمر الحقيقي، واختتمت الحلقة بوصولها إلى باب غرفة العناية المركزة الخاصة بالطفل عمر.

المسلسل بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

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