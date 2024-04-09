شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة الأخيرة.. إخلاء سبيل نيللى كريم بكفالة من تهمة التنقيب عن الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النيابة العام إخلاء سبيل فراولة وشيماء سيف ووالدها، من تهمة التنقيب عن الآثار في منزلها، فى الحلقة الأخيرة من مسلسل فراولة، بكفالة مالية.

وخسرت نيللى كريم شركتها وأموالها، وخلاف الحفلة التي على السوشيال ميديا، وكسبت الشقة، ووالدها من جديد.

يعرض مسلسل فراولة الحلقة 15، بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى



