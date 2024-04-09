شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة الأخيرة.. فلاش باك يكشف وصية جد عائلة الرفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفلاش باك الذى سبق الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل بيت الرفاعى الذى تم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it ضمن دراما رمضان 2024، عن ظهور جد ياسين الرفاعى "أمير كرارة" وفاروق "أحمد رزق" ويجسد دوره الفنان محمود مختار، حيث يجمع الجد مع الأبناء محمود وعبد الحميد وسيد بعدما شعر أنه كبر في السن ويريد تقديم النصحية لأبنائه.

يٌظهر المشهد عن تقدير الجد لدور العائلة والمنزل حيث أخبر أبناءه الثلاثة بأن بيت الرفاعى لابد أن يكون أكبر منزل في البلد وهذا عهد أخذه على نفسه، ويحاول توعيتهم بأن العائلة هي التي تحمى وتعمل قيمة أمام الناس، وأن الاخوة عندما يكون يدهم في يد بعض يكونون أقوى وصوتهم مسموعا أكثر ويوصى بأن محمود سيكون الكبير من بعده وسيحافظ على العهد.

وشهدت الحلقة 29 من مسلسل بيت الرفاعى، مواجهة بين ياسين وفاروق بتدبير من رقية، وفاجأت رقية أخيها ياسين وتعطيه مسدسا وتطلب منه قتل فاروق، وأنها ستحصل على الورث الذى تركه بالكامل خلال ابنها من فاروق.

واندهش ياسين من تفكير رقية التي لم تراعى مصيره اذا قتل فاروق، وتخبره بأن يستمر في الهروب خاصة وأنه فشل في إثبات برائته خلال عام ونصف كاملين، ليخرج فاروق مسدسه أيضاً ويصوبه في وجه ياسين وسط اندهاش من الثنائى وصدمة في رقية وتفكيرها الشيطانى، ويطلق فاروق رصاصة في صدر رقية وسط صراغ من أخيها ياسين.

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