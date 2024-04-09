الفنانة لطيفة ملتقى زوجة الراحل أنطوان ملتقى ترحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 90 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - رحلت عن عالمنا منذ قليل الممثلة و المؤلفة و المخرجة اللبنانية لطيفة ملتقى زوجة المبدع الراحل أنطوان ملتقى من مواليد 9 حزيران 1933 عن يناهز الـ 90 عاماً، و هي مؤالفة و مخرجة شاركة في العديد من الأعمال المسرحية مسرحية "البربر" ومسرحية "مكبث" من ترجمة "خليل مطران" ومسرحية "كاليفولا في دير القمر"، و العديد من الأعمال الأخرى.



و في وقت سابق، نعى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الراحل أنطوان ملتقى الذي وافته المنيّة بعد عقود من الابداع الثقافي، وقال المرتضى في بيان نعي صدر عنه:"في ذمّة الوطن ثلاثة أرباع قرن من العطاء جعل فيها خشبَ المسارح ناقلًا لحرارة الإبداع، كسِلْكٍ ممتدٍّ ما بين أدائه وجمهوره."