ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق صورة لها تجمعها بفريق عمل مسلسل "صيد العقارب" الذي يعرض في موسم رمضان الجاري، و علقت على منشورها برساة شكر لفريق العمل قالت فيها: "تم بحمد لله فركش مسلسل صيد العقارب، شكرا من كل قلبى لأسرة المسلسل على المجهود المشرف، شكرا فريق الأخراج بقيادة المخرج الأستاذ احمد حسن، شكرا للكاتب الكبير الدكتور باهر ديودار، شكرا لكل زمايلى الممثلين المبدعين اللى شاركونى فى العمل على تعبهم و مجهودهم الرائع حقيقى اتشرفت بيكم جميعا، شكرا لفريق الأضاءة،شكرا لفريق الديكور".



كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنتهاء تصوير مسلسل "صيد العقارب".. غادة عبد الرازق توجه رسالة شكر إلى فريق العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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