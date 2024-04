بالصور- ميريام فارس تسحر الجمهور فستانها الرائع و تستعرض أنوثتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، بإطلالتها الاخيرة على الجمهور من خلال صورة عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك رائع إرتدت فيه فستان باللون الأسود لامع من دون اكمام مكشوف الصدر ذات فتحة حتى أعلى الساق، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت نشرت مجلة "l’Officiel India"، منذ فترة، مقالاً بعنوان "The Queen Of Stage Myriam Fares Spotted Learning Indian Dance Moves In Dubai"، أثنت فيه على أداء ميريام المبهر في الرقص الهندي، وطالبت ميريام بأغنية هندية خاصة بها مع تحدي رقص، كون ميريام الفنانة الوحيدة التي تجمع بفنها جميع الحضارات والثقافات الفنية.