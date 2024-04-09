مراد فكري يعود بثلاث أدوار مميزة: السعي والصبر مفتاح الخير لموسم دراما رمضان 2024

ياسر رشاد - القاهرة - -مراد فكري يعود بثلاث أدوار مميزة بعد غياب ٣ سنوات: السعي والصبر مفتاح الخير

-السعى والصبر و الاجتهاد مفتاح الخير لموسم دراما رمضان 2024



خطف الفنان مراد فكرى، الأضواء بموسم دراما رمضان 2024 بثلاث أعمال بأدوار مختلفة، منها الطيب والنصاب وكاتب المهرجانات الشعبية بمسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيي الفخراني، استطاع "مراد فكري" في سباق دراما رمضان 2014 أن يجسد بحرفية التنوع بين الشخصيات من "عيد الجن" بمسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي لشخصية "بودا" مع فخراني لدور "عوض المستريح" مع المتألق أمير كرارة .

وقال مراد فكري، إن شخصيته فى مسلسل "حق عرب" مع النجم أحمد العوضى، قدمت شخصية شاب جدع يبحث عن حقه وعن شقيقه الذى اختفى، ويدعى سعيد الجن، وهو الشخص الذى يعمل بلطجيا فى الحارة، وأظهر البحث عن أخيه بشخصية الواد المجدع اللى شقيان على والدته وولاده ودائما كان ينصحه إن هو يبقى كويس مع الناس فى الحارة، ولكن أخوه سعيد الجن لا يستجيب لسماع النصائح لأن بلطجى، وبعد اختفاء أخيه من الحلقة الخامسة عشرة أظهر وأكون مع عرب السويركى وبقول له إن أنا اخويا اختفى بقاله 20 ساعة ونبدأ ندور على «سعيد» أنا وعرب السويركى، وخلال رحلة البحث نكتشف بعدها أنه توفى.

واعتبر مراد فكري، موسم درراما رمضان 2024 "وش الخير عليه" على حد وصفه، مشيرا إلى أنه شارك فى مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة النجم أمير كرارة، بدور «عبدالنبى» وهو شخص نصاب، اشتهر خلال الفترة الماضية بـ المستريح النصاب، وقال إن اختياره لهذه الشخصية كان من خلال المخرج بيتر ميمى، والذى قرر ظهور المستريح فى حلقة واحدة من تأليفه فى "بيت الرفاعى".

وأضاف، في حواره للوفد، أحمد العوضى له شعبية كبيرة ومسلسل حق عرب، اجتماعى، يجمع الكثير من الأزمات المصرية وكمان موجود فى أى منطقة شعبية عندنا فى مصر عرب وذلك فى الشارع بشكل واقعى، وقاعدة العرب دائما بتحل أى مشكلة، لافتًا إلى أن العوضي مقدم شخصية الشاب الجدع الشهم ابن البلد والذي نجح أن يستحوذ على نسب مشاهدة عاليا ويحصل على ثقة الجمهور.

واستطرد، أول مشهد يجمعني بوالدي الفنان فكري صادق بمسلسل حق عرب، وهو يجسد شخصية والد المعلم رباح، لافتا إلى أنه سعيد بالمشاركة والعمل مع نجوم مسلسل حق عرب.

واعرب عن سعادته للمشاركة في مسلسل "عتبات البهجة" أمام الفنان القدير يحيى الفخرانى الذى عرض فى النصف الأول من رمضان قائلا: الشغل مع الأستاذ الكبير يحيى الفخرانى، قيمة وقامة وباقى الأبطال فى الأعمال الأخرى، كأنك تتعامل مع ناظر المدرسة مرة واحدة أو مدير المدرسة، وليس الوكيل أو حد تانى دايما كنا زمان فى المدرسة بتاعتنا فى ناظر المدرسة وكيل المدرسة، وفى المسلسل عملت مع الكبير أوى الناظر، وهذا من حسن حظى إنى عملت مع الأستاذ يحيى الفخرانى والأستاذ عادل إمام على خشبة مسرحية وشرف كبير لى أشتغل مع الزعيم من قبل، واشتغلت مع الأستاذ نور الشريف فى مسلسل «عيش أيامك».

وأضاف: مشاركتى مع يحيى الفخرانى فى رمضان 2024 من أفضل الأمور التى حدثت لى، وكان لنا مشاهد طبعا مع بعض وعامل حالة جميلة جدا، فى المسلسل تجمع ما بين الخبرة والتاريخ.

وتابع: يحيى الفخرانى فى مسلسل عتبات البهجة يجمع ما بين جميع الأجيال وفكرهم، ومنهم عنبة، لأن الفخرانى أراد توجيه رسالة للمجتمع كله يدخل فى نطاق الفهم بين جميع الأجيال وكله يكون فاهم بعضه، وجسدت شخصية مؤلف أغانى المهرجانات التى يغنيها عنبة، والمسلسل حمل مزيجًا من الأفكار المهمة جدا فى أحداثه.

واختتم حديثه، بالرغم اني تعاونت مع عدد كبير من النجوم في الوسط الفني والمخرجين الكبار إلا أن امنيتي مشاركة الفنان والنجم محمد سعد والمخرج المتألق أحمد خالد موسي في أعمال فنية لما يقدموه من أعمال مميزة ناجحة، فضلا عن علاقاتهم الإنسانية مع كل الفنانين وسعيهم في إتاحة فرص لكل الوجوه والزملاء الفنانين.

