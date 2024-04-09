شاهد ماذا قال أحمد العوضي عن حبه وانفصاله عن ياسمين عبد العزيز ؟.. ورد فعل مفاجئ من الأخيرة

في حلقة برنامج “ع المسرح” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تحدث الفنان أحمد العوضي عن تفاصيل انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، مشيرًا إلى أنها النجمة الأهم في الوطن العربي. وأعرب العوضي عن تقديره وحبه لياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أنهما عاشا معًا أيامًا سعيدة ومليئة بالحب والنجاح والتحديات. وأشار إلى أنه لم يغلق صفحة تجربتهما ولم يظلم نفسه، بل يعبر عن الحقيقة كما هي.

وأكد أن ياسمين عبد العزيز لديها مكانة كبيرة في حياته، وأنه تأثر نفسيًا بعد الانفصال، مؤكدًا أن الانفصال كان راقيًا ومحترمًا بفضل احترامهما لبعضهما واحترام الآخرين لهما. وفاجأت ياسمين عبد العزيز الجميع برد فعلها الصادم، حيث قامت بنشر أغنية “كدابين” للمطربة شيرين عبد الوهاب على حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”. ويربط البعض بين نشرها لهذه الأغنية وتصريحات العوضي، مما يشير إلى أن ياسمين ترغب في نفي كلامه بطريقة غير مباشرة.

بهذا الفعل، أثارت ياسمين التساؤلات حول مشاعرها ورد فعلها تجاه الانفصال، وقد نقلت كلمات الأغنية “كدابين” التي تعبر عن الخيانة والألم، مما أضفى لمسة غامضة على الوضع.