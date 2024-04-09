جورج وسوف ضيف عمرو أديب وأصالة ببرنامج "Big Time Podcast"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يحل المطرب جورج وسوف، ضيفًا ببرنامج "Big Time Podcast" تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، ويذاع على قناة "MBC1".

وروج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية للحلقة، ونشر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق: "حلقة استثنائية من بودكاست BigTime مع الفنان القدير جورج وسوف، الساعة 12 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية على MBC1 وشاهد".

ويستضيف برنامج "Big Time Podcast" نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات سواء الفنية أو الرياضية وحتى الاجتماعية ويعرض طوال شهر رمضان تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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