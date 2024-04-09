"تعويض نصف مليون من روتانا".. تامر عاشور:" قضاء مصر العادل جاب لي حقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس

أعلن الفنان تامر عاشور، إسدال الستار على النزاع مع شركة روتانا، بعد صدور حكمًا نهائيًا برفض جميع ادعاءات الشركة المستمرة، وانتهى إلى إلزامها بتعويضه بمبلغ نصف مليون جنيه.

ونشر تامر عاشور بيانًا يعلن فيه انتهاء النزاعات مع شركة روتانا، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور، والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: "قضاء مصر العظيم العادل جاب حقي، كل الادعاءات بإني تعديت على حقوق شركة روتانا أو عقدهم ومحتواهم واعتقادهم الخاطىء بإلزامي الاستمرار في شركتهم، تقدروا دلوقتي تسألوا محامينكم ايه اللي حصل".

وأضاف: "انتهت وهتدفعوا تعويض كمان على الكلام الباطل اللي اتقال في حقي .. الحمد لله بمكسب ليا واتقفل الموضوع للأبد .. عيد سعيد".

وجاء نص البيان كالتالي:

أعلن مكتب الأستاذ سامح المنياوى المحامي بالنقض بصفته وكيلًا عن الفنان تامر عاشور أنه أخيرًا تم إسدال الستار من القضاء المصرى العظيم على النزاع مع شركة روتانا، بأن صدر حكمًا نهائيًا برفض جميع ادعاءات الشركة المستمرة والمتكررة بأن الفنان تامر عاشور يعتدى على حقوقها وانتهى إلى إلزامها هى بتعويضه بمبلغ نصف مليون جنيه وذلك بعد أن عانى الفنان كثيرًا من نشر الشركة لمزاعم وادعاءات باطلة بأنه يعتدي على حقوقها والجميع كان يعلم أن هدف الشركة من نشرها لهذه المزاعم وإقامتها للعديد من الدعاوى القضائية هو تحقيق رغبتها في أن يعود الفنان تامر عاشور للتعاون معها مرة ثانية والذي كان يرفض العروض المقدمة منها مقابل عودته للتعاون معها نظرًا لتجربته المريرة السابقة من خلال تعاقدها معه.

وتابع البيان: وبناءً على ذلك فأن الفنان تامر عاشور الذي يرغب في التركيز فى أعماله الفنية فقط من أجل استمرار إبداعاته ونجاحاته التي ينتظرها الملايين من محبيه وعاشقيه إلا أنه في ذات الوقت لن يتوانى أبدًا عن الدفاع عن حقوقه إذا ما استمرت الشركة في نشر الادعاءات غير الصحيحة.



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