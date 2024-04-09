شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مفتوحة فى الحلقة الأخيرة من مسلسل جودر .. وجزء ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن دخل جودر الكهف من أجل الكنوز الأربعة خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل جودر والذى يعرض على قناة on، ضمن دراما رمضان 2024، ومر من الباب الأول والثانى للرصد بنجاح، ولكن فى الباب الثالث ظهر والده وكان يمسك جودر فى يده السيف وصوت الشيخ عبدالأحد يطلب منه طعنه ولكن جودر كان يشتاق لوالده ورمى السيف، لتتحول صورة والده إلى جن ليقتله ولكن كان داهش يراقبه وأخذه مسرعا للخروج، وتنتهى الحلقة لوجود جزء ثان من المسلسل.

وخلال الحلقة جهز الشيخ عبدالأحد جودر، لفتح كنوز الحكيم الشمردل وقال له "اتدربت و أصبحت مستعدا ولا تستمع لأى صوت غريب داخل الكهف و نستأذن ملك البحر لدخولك و متتردش لأى حاجه تشوفها فى الداخل حتى لا تموت".

وانشق البحر ودخل الكهف وكان صوت الشيخ عبدالأحد ملازم له وهو يقول لجودر كل رصد صورة وشبح يختبرك بالموت واذا خفت هيقتلك الرصد اربع أبواب سوف تمر من خلالهم وسوف يختبرك بالموت.

تحاول جوهرة بنت الشيخ عبدالأحد أن تقرب من جودر من أجل أن يحبها وتحضر له الطعام ليخبرها بأنه متزوج ويحب زوجته، لتغضب وتصنع عمل له من أجل أن يحبها، وتضع منومًا لوالدها الشيخ عبد الأحد وكل المتواجدين في القصر حتى تجعل جودر لوحده ثم دخلت عليه وابلغته أنها تحبه ولكنه طلب منها الابتعاد لانه متزوج و يحب زوجته شروق، وانقذه من يدها الجن داهش وجعلها تتركه و تخرج من الغرفة.



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