شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة الأخيرة.. فاروق يطمئن ياسين بعدم تغيير اعترافاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خيمت حالة من الحزن على جمالات "رحاب الجمل" وأخيها يحيى "تامر نبيل" خلال الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل بيت الرفاعى الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، ضمن دراما رمضان 2024، وذلك حزناً على أختهما رقية "ملك قورة"، التي توفيت بعد إطلاق زوجها فاروق "أحمد رزق" الرصاص عليها.

يذهب يحيى إلى قسم الشرطة كمحامى عن شقيقه ياسين "أمير كرارة" وينتابهم حالة من القلق بأن يغير فاروق أقواله ووقتها سيستمر ياسين في السجن، ولكن يقابلهما فاروق داخل القسم ويطمئن ياسين ويؤكد له بأنه لن يغير أقواله، حيث إن اعترافات فاروق تجعل ياسين بريئا من كل التهم التي وجهت له.

وشهدت الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل بيت الرفاعى، اعتراف فاروق الرفاعى "أحمد رزق" أمام النيابة بقتله الخادمة نسمة "حنان فكرى" التي كانت تعمل عندهم في المنزل، وكذلك اعترف بقتله عمه محمود الرفاعى "أحمد فؤاد سليم" وليس أي أحد آخر وانه مستعد للحساب على كل ما فعله.

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان



مسلسل بيت الرفاعى الحلقة الأخيرة



مسلسل بيت الرفاعى الحلقة الأخيرة