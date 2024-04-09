شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: وافقت على مسلسل مليحة بدون قراءة السيناريو.. ومصر دعمت القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان دياب، بطل مسلسل "مليحة": "لأول مرة فى حياتى المهنية أوافق على عمل قبل قراءته، ولما قالولى المسلسل بيتكلم عن إيه قولتلهم أنا معاكم، والاتفاق تم على كل شئ خلال 5 دقائق".

وأضاف دياب خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "تشريفى بالمشاركة فى عمل مهم زى ده جاء بدافع وطنى وإنسانى وعروبى، وأنا أرى أن القضية الفلسطينية لا تمس العرب وحدهم ولا الفلسطينيين وحدهم أيضا، ولكن تمس الإنسانية ككل، لأن أى شخص لديه ذرة إنسانية لا يقبل بما يحدث فى الأراضى الفلسطينية الحبيبة".

وتابع دياب: "كنت بشتغل فى المسلسل بمشاعر وطنية وحس وطنى وحس إنسانى تجاه القضية الفلسطينية والتى تمسنا، ومصر لها دور كبير فى دعم هذه القضية منذ وقت طويل، وبذلت الغالى والنفيس من أجلها وقدمت شهداء من أجلها"، مؤكدا أن فريق العمل قدم ما لديه بهذا الحس وهذه المشاعر.



