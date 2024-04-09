شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 15.. الطفلان عمر وعلى يلتقيان سويا ويبدآن صداقتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار، وشهدت لقاء كل من الطفل على والطفل عمر لأول مرة، بعد أن زار الأول الثانى فى المستشفى لبداية تعارفهما سوياً وإنشاء صداقتهما بعد إتمام العملية الجراحية بنجاح، واتفاق العائلتين على التواصل المستمر بينهما.



الطفل على يزور الطفل عمر



الطفل عمر والطفل على



على وعمر



ليلي مع ابنها الحقيقي

كما شهدت الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار اعتراف الممرضة سحر باستبدالها للطفل عمر في الحضانة بطفل ابنتها على، لتبرر فعلتها بسبب موت 5 أطفال لها سابقاً، وسرعان ما شهدت الحلقة مواجهة بين الممرضة سحر وابنتها التى اعترفت فيها بفعلها ذلك من أجل المحافظة لها على ورث زوجها بعد وفاة أطفالها.

وشهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، وصول ابنة الممرضة سحر إلى مروان وليلى فى المستشفى وعثورها عليهما لإجراء بعض التحاليل الطبية للوصول إلى والدة عمر الحقيقي، واختتمت الحلقة بوصولها إلى باب غرفة العناية المركزة الخاصة بالطفل عمر.

المسلسل بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

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