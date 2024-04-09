شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة الأخيرة.. براءة نيللى كريم من تهمة التنقيب عن الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت نيللى كريم في الحلقة الأخيرة من مسلسل فراولة إلى حياتها الطبيعية مرة أخري بعد أن أخلي سبيلها من تهمة التنقيب عن الآثار في منزلها، ولكن المذيعة هبة الأباصيري قررت وقف نيللى كريم عن عرض لقاءاتها بعد أن تم اتهامها بممارسة الدجل والتنقيب عن الآثار.

وكان السبب وراء إخلاء سبيل نيللى كريم هو تقرير الطب الشرعى عن الآثار والذى أثبت بأنها مزيفة، وليست حقيقة.

يعرض مسلسل فراولة الحلقة 15، بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.