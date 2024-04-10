صور.. نجوم الفن يحتفلون مع الجمهور أثناء العرض الخاص لفيلم "ع الماشي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل نجوم وأبطال فيلم "ع الماضي" بالعرض الخاص للفيلم من داخل إحدى قاعات السينما في مول تجاري بمنطقة الشيخ زايد مدينة 6 أكتوبر.

وحضر العرض الخاص أبطال فيلم "ع الماضي"، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم الفنان علي ربيع والفنانة آية سماحة،ومحمد عبد الرحمن توتا، ومصطفى خاطر.

وشهدت قاعة السينما ازحامًا كبيرًا من الحاضرين الذين التقطوا صورًا تذكارية مع أبطال ونجوم فيلم "ع الماشي".

وتدور أحداث فيلم "ع الماشي"، حول علي ربيع الذي يقدم شخصية (هادى هادى عبد الهادي)، شاب كسول يعيش مع والده، لكنه يصاب بحالة مرضية نادرة تجبره على الحركة المستمرة خوفًا من الإصابة بجلطات دم قاتلة.

يشارك في بطولة فيلم "ع الماشي"، علي ربيع، كريم عفيفى، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الفن، والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

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