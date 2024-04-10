شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة الأخيرة.. حسن الصباح ينسى ابنته خديجة ويعتبرها جارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين مع نهاية صادمة بعدما تمكنت خديجة ابنة حسن الصباح فى الدخول على والدها فى غرفته متجاوزة الحرس التى هددتهم وبرزك أميد الذى حاول منعها، ولكنها دخلت لتجده فى أسوأ حال بعدما بات تائهاً ولم يتعرف عليها مطلقاً، معتبراً إياها جارية، لتنصدم من ذلك.

وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين استمرت فى إثارتها، وذلك بعدما ظهر سعيد بن يحيى بن المؤذن فى زي أحد أفراد الحشاشين، ثم قتل منهم عددا كبيراً انتقاماً لوالده ليحقق نبوءة الوالد الذى قال لزوجته قبل وفاته ابنى سيكون فارس وينتقم لي.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين تصحيح برزك أميد لأمور فى دعوة حسن بن الصباح أبرزها أنه ليس صاحب مفتاح الجنة والقول لأتباعهم من الحشاشين إنه داعٍ صالح فقط، ولم يكن يوماً صاحب مفتاح الجنة.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين حصارا من برزك أميد لـ حسن الصباح داخل غرفته بحجة أن مقامه بات عاليا للغاية، ولا يصح له الخروج للحشاشين فى الخارج.

وهو ما يضطر حسن الصباح لتصديقه خاصة مع المعاناة التى بدت ظاهرة عليه مع كبره فى السن والضعف الواضح عليه إلى حد رفض برزك أميد أمر ابن الصباح بإحضار حشد منهم ليخطب فيهم.

وكانت الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين شهدت إثارة كبيرة في أحداثها بعدما طلب حسن الصباح من برزك أميد قتله قائلاً: "اقتل أكبر عدو لـ حسن الصباح، وهو حسن الصباح نفسه"، الأمر الذى رفضه برزك أميد.

ثم استمرت الإثارة بإخبار الصباح لـ برزك أميد أنه حالياً لم يعد ينام وبات في سجن، وبالتالي خير عقاب لـ برزك قاتل ابنه أنه يصبح خليفته، وحاكم على قبر في إشارة للقلعة.

حصار حسن الصباح داخل قلعته ألموت بعدما بات لا ينام طوال الوقت منذ قتل ابنه الهادى، وفقاً لما أخبره الصباح لـ برزك أميد قاتل ابنه، الذى لم يكتف بذلك وإنما قتل أيضاً ابنه من بدر البدور – أمينة خليل - قائلاً له إن هناك خبرا انتشر بخصوص ابن راعية غنم يخبر الجميع أنه ابن الصباح، وبالتالي قتله هو وأمه، وذلك بعدما شهدت الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين معرفة السلطان باركياروق بأمر خداعه من وزيره – محمد نجاتى – الذى جعله أشبه دمية في يديه خلال الحلقة الماضية من مسلسله، وصلت إلى جعله حبيس في قصره خوفاً من أقرب الناس إليه.

السلطان اكتشف تلك الحيلة من خلال رسالة بعثها حسن الصباح إلى نجاتى واكتشفها أثناء جلوسه في مخدع فوق سطح قصره.