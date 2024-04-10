شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة الأخيرة.. ياسين يعود للمنزل ويجتمع بعائلته مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت الأحداث فى الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل بيت الرفاعى الذى يتم عرضه على قناة ومنصة watch it، الذى عرض ضمن دراما رمضان 2024، حيث أرسل فاروق مفاتيح منزل العائلة إلى يحيى "تامر نبيل" حتى يعودوا للعيش فيه، ولكن يحيى يتفق مع جمالات "رحاب الجمل" على انتظار ياسين بعد خروجه من السجن، حيث ينفذ فترة سجن قضية الهروب من الشرطة.

يخرج ياسين من السجن ويذهب بصحبة إخوته وسامية "ميرنا جميل" والمعلم سعيد "محمد لطفى" إلى المنزل ويجتمعا هناك، وتظهر هند "إيناس كامل" وتعتذر إلى ياسين عن كل ما بدر منها، ثم يتحدثون بشأن البيت وموقف ياسين من البقاء فيه، حيث ما زال يرفض التعامل مع أي شيء له علاقة بأموال تجارة الآثار، ويسأل عن رأى كل واحد من الموجودين والمعظم لا يؤيد البقاء فيه، وتنتهى أحداث الحلقة والمسلسل بشكل عام بوجود ياسين في منزل والده الراحل.

وخلال أحداث الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل بيت الرفاعى، حكمت المحكمة على فاروق الرفاعى "أحمد رزق" بالإعدام شنقاً، فيما تم الحكم على ياسين الرفاعى بالبراءة من التهم المنسوبة إليه، وفى نفس الوقت يتم إيقاف حكم الإعدام من على ناهد "عايدة رياض" وتستمر القضية الخاصة بها.

وخلال أحداث الحلقة أوصى فاروق، ياسين بأن يربى ابنه معه حتى يعلمه المبادئ التي عاش عليها بعيداً عن العائلة وتجارتهم فى الآثار في تصرف غير متوقع، لاسيما وأن فاروق حارب ياسين طوال الأحداث وحاول توريطه في كل القضايا.

وينتقل المشهد إلى المحكمة حيث يحاول محامى فاروق إرجاعه عن اعترافاته ولكنه يصر على موقفه، ليسأله ياسين عن سبب اعترافه على أمور لم يفعلها، ليرد فاروق بأنه دفن كل الأدلة الأخيرة بقتل نسمة وعبد الحميد وسيكون صعب إثبات براءته في القضايا الأخرى التى فعلها بنفسه.

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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مسلسل بيت الرفاعى الحلقة الأخيرة



مسلسل بيت الرفاعى الحلقة الأخيرة



مسلسل بيت الرفاعى الحلقة الأخيرة



مسلسل بيت الرفاعى الحلقة الأخيرة



مسلسل بيت الرفاعى الحلقة الأخيرة