شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الأخيرة.. خالد النبوى يتمسك بمنزله والمعركة مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، منها تهديد محمد محمود عبد العزيز لطليقته حلا شيحة بأنها إذا لم تذهب لبيت وفره لها في مدينة 6 أكتوبر وتترك منزل مختار أبو المجد، فسوف يأخذ منها ابنته بالمحكمة وبالقانون، وتقابل حلا شيحة خالد النبوي وتشكره على مواقفه معها وتصفه بالإنسان الصادق النظيف، وهو يؤكد لها بأنه سوف يفتقدها بعد تركها المعادي وذهابها لمدينة 6 أكتوبر.

وشهدت الحلقة تنازل مروان لوالده عن إدارة المنزل ويعتذر له نيابة عن أشقائه، ولكن خالد النبوي يعبر لهم عن فرحته بتحملهم المسئولية ويشكرهم على الشجرة التي أهدوها له وزرعوها في حديقة المنزل، ويكتب خالد النبوي رسالة طمأنة لميسون زوجته الراحلة ليؤكد لها أن إمبراطورية ميم في أفضل حال، والأزمة جعلتهم قوة متحدة، ويسرد لها تفاصيل العائلة ونجاحها.

وشهدت الحلقة خطوبة محمود حافظ على نشوى مصطفى بمباركة والدة محمود، التي تعبر له عن سعادتها، أما شركة يحيى شاكر تتوجه لمنزل مختار أبو المجد وتطالبه بالخروج من منزله وإلا سيهدمون المنزل عليه، ولكن مختار وإمبراطوريته يتمسكون بمنزلها ولا يخرجون منه ويظلون بداخله، وتنتهى الحلقة بعبارة (وما زالت المعركة.. مستمرة).

وكانت الحلقة السابقة شهدت تبرير نور النبوي لوالده خالد النبوي تزويره لتوقيعه في عقد بيع المنزل قائلا له: "كنت مجبرا على ذلك لخروجك من السجن، ويتفهم مختار وجهة نظر نجله غير أنه تسيطر عليه حالة من الحزن".

وشهدت الحلقة السابقة مساومة شركة يحيى شاكر لمروان أبو المجد على بيع منزل والده مقابل خروجه من الحبس، وشهدت الحلقة أيضا عودة منى مختار أبو المجد من السفر بعدما علمت بحبس والدها في عدة قضايا تم تلفيقها له من يحيى شاكر بعد رفضه بيع منزله .

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الإنسانة التي يكنّ لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسئولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوى وكل من حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.