تراند اليوم : بالفيديو: الفنان "جورج وسوف " يكشف عن حالته الصحية ويعلق: " يدي ما أحس بها "

صحيفة الخليج 365: كشف الفنان جورج وسوف عن حالته الصحية.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "big time podcast"، أنه لا يستطيع تحريك يده ولا يفكر في ذلك". وتابع:"يدي لا أشوفها ولا أحس بها".

وأضاف:" لما أكون على المسرح ما بفكر في شيء وما أشعر بالألم".