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تراند اليوم : بالفيديو: الفنان "جورج وسوف " يكشف عن حالته الصحية ويعلق: " يدي ما أحس بها "

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صحيفة الخليج 365: كشف الفنان جورج وسوف عن حالته الصحية.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "big time podcast"، أنه لا يستطيع تحريك يده ولا يفكر في ذلك". وتابع:"يدي لا أشوفها ولا أحس بها".

وأضاف:" لما أكون على المسرح ما بفكر في شيء وما أشعر بالألم".
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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