ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة العالمية مادونا، عن حبها الشديد وإعجابها بالمنتج الموسيقي دالاس أوستن أثناء تسجيل ألبومها "قصص ما قبل النوم" عام 1994.

وفي التفاصيل، انتشر مقطع فيدية للنجمة العالمية، ظهرت فيه وهي تضحك خلال استراحة لها، خلال إحدى محطات جولتها الاحتفالية في أتلانتا في أميركا، وقالت فيه: "لقد كنت واقعة في حبه بجنون ولكنه كان يعاملني بشكل سيء".

وأضافت: "هل قلت اسمك بعد؟ اسمك دالاس أوستن"،وتابعت: "لقد كنت مجرد فتى، وأتمنى أن تكون قد نضجت الآن".

وأشارت مادونا خلال مقطع الفيديو إلى أن مشاعرها تجاه المنتج كانت عميقة جدًا لدرجة أنها استخدمت أساليب غير تقليدية للفوز بقلبه، وكشفت أنها قامت بكل أنواع التعويذات السحرية لجعله يقع في حبها لكنها خسرته في النهاية.

ولفتت إلى أن الوقت الّذي قضته مع أوستن للعمل على الألبوم الموسيقي، كان بمثابة "تجربة سحرية"، وقالت: "أفتقد العمل بهذه الطريقة، وكتابة الأغاني مع الموسيقيين والتوصل إلى شيء جديد كل يوم".

كانت هذه تفاصيل خبر مادونا تكشف عن إعجابها بمنتج موسيقي شهير.. وهذا ما فعلته لتكسب قلبه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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