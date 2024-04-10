إبن أغنى رجل بالعالم يثير الجدل بموكب حافل من سيارات الأمن في دبي خلال تسوقه

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لـ أنانت أمباني، ابن رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني- أغنى رجل في آسيا، وهو يتسوق في دبي.

ولفت أنانت الأنظار بزيارته إلى دبي للتسوق، إذ أثر الجدل بالموكب الهائل والضخم من سيارات الحراسة التي رافقته.

وظهر أمباني في مقطع الفيديو لحظة وصوله بسيارة رولز رويس كولينان بلاك بادج برتقالية اللون، ولها غطاء أمني محكم.

وكان برفقة أمباني، اسطول مكون مما لا يقل عن 20 سيارة امنية، معظمها من سيارات الدفع الرباعي.

يذكر أنه في عام 2022، كانت عائلة أمباني قد اشترت فيلا فخمة مقابل 80 مليون دولار، في نخلة جميرا، دبي.

وفي الشهر الماضي، احتفل أنانت أمباني بخطوبته على راديكا ميرشانت، باحتفال كبير في ولاية جوجارات، حضره عدد كبير من المشاهير وشخصيات الأعمال في الهند وخارجها.



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