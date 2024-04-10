بالصور- ريهانا بإطلالة كاجوال راقية

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي، صوراً للنجمة العالمية ريهانا، وهي تدخل إلى مطعمها المفضل.

وظهرت ريهانا بإطلالة رائعة مزجت فيها بين نمطين مختلفين من الأزياء، إذ ارتدت ملابس مريحة مع معطف.

وظهرت ريهانا بسروال من الدنيم الأزرق المغسول والممزّق، واختارت معه قميص باللون الابيض، من اقطن، ومطبع عليه بروسومات، وارتدت معه معطفاً باللون الفضي، من الساتان.

وتزينت ريهانا بمجوهرات ثمينة من بينها مجموعة من عقود اللؤلؤ من "Chanel"، وأكملت إطلالتها بنظارات شمسية سوداء من "Gucci"، واختارت حقيبة سوداء من "Dior"، وانتعلت حذاء كعب عال باللون الذهبي من العلامة نفسها.



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