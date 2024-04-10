شكرا لقرائتكم خبر عن صالون كلام ف السيما يحتفي بذكري الفنان الراحل أحمد زكي 14أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفي "صالون كلام ف السيما" مع المخرج السينمائي أشرف فايق بذكري رحيل فتي الشاشة الأسمر النجم الكبير أحمد زكي ، وذلك يوم الأحد 14 أبريل بسينما الهناجر بساحة الأوبرا المصرية الساعة السادسة والنصف مساء.

يستضيف الصالون المنتج الكبيرحسين القلا والمخرج الكبيرمحمد فاضل والكاتب الصحفي محمود موسي، ويستعرض الصالون جزءا من التاريخ السينمائي للفنان الكبير الراحل أحمد زكي بعرض أجزاء من أفلامه والحديث عنها، كما يقدم الصالون أيضا يوم الخميس 18 إبريل 2024، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وسيكون ضيف الصالون في الإسكندرية المنتج السينمائي طارق الشيمي للحديث عن علاقته الفنية بأحمد زكي، والدخول مجانا، والحجز بأسبقية الحضور.

الصالون السينمائي " كلام فى السيما " للمخرج أشرف فايق يقام برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان د. وليد قانوش ، وبدعم من السيدة وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.



