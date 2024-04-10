ماغي بو غصن عن "ع أمل": "نجاح استثنائي إنتوا سببه"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة ماغي بو غصن عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي نالها مسلسل "ع أمل"، موجهة الشكر للجمهور ولكل فريق العمل، اذ كتبت على صفحتها الخاصة: "البداية ، بفضلكن كان ع امل حالة جماهيرية بهالموسم.
. مش نجاح عادي، نجاح استثنائي إنتوا سببه. وصلت الرسالة بصدق لكل بيت لبناني وعربي.
شكراً على كل كلمة.. شكراً لتعبيركن الصادق وتفاعلكن اللي بيكبّر القلب. شكراً لنجوم العمل الزملاء فرداً فرداً بتكبّروا القلب وبينشاف الحال فيكن. شكراً جمال سنان، رامي حنا، ندين جابر، جويل بيطار وكل فريق العمل..".
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